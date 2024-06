Crippa (Lega): cantare "Bella Ciao" peggio di fare gesto della "Decima Mas"

Per Crippa "c'è gente tipo Donno che dovrebbe stare in un circo, non in Parlamento. Le botte? Lui ci ha provocato, voleva aggredire il ministro Calderoli, continuava a fare gesti e segni. Cercare di tirare dei pugni è sbagliato, ma ci sono dei parlamentari che dovrebbero stare in un circo. Il Movimento 5 Stelle evidentemente è deluso e nervoso per i risultati elettorali delle europee e quindi si sfogano provocando la maggioranza".