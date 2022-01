Covid, Zaia: scuole chiuse fino febbraio se situazione peggiora

IPA

"Tifiamo tutti per la ripartenza il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe una tragedia rinviare all'inizio di febbraio". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, auspicando, per una simile decisione, "una regia nazionale". "Ci vuole l'onestà intellettuale di avvisare i cittadini: se i dati epidemiologici dovessero peggiorare l'ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo", ha quindi aggiunto.