Covid, Zaia: nessuna nuova restrizione in Veneto, sufficienti le attuali

IPA

In Veneto "non abbiamo in animo di mettere nuove restrizioni, pensiamo che siano sufficienti quelle attualmente in corso". Lo ha detto il governatore Luca Zaia, spiegando che il sistema ospedaliero regionale sta tenendo. Il "problema vero", ha invece osservato, "sono i Pronto soccorso, dove il numero degli accessi è il doppio rispetto a quello della prima ondata dell'epidemia. Chiediamo ai cittadini di evitare al massimo l'accesso ai Pronto soccorso".