Covid, Speranza: "Ricoveri scesi del 95%, ma fare attenzione alle varianti"

Ansa

Sul Covid in Italia "i numeri con cui facciamo i conti sono significativi: avevamo quasi 30mila persone nei nostri ospedali, ora ne abbiamo meno di 1.500, quindi -95%. Ma è chiaro che non è finita, non è chiusa". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Abbiamo bisogno ancora di proseguire con cautela, con attenzione e gradualità - ha aggiunto - soprattutto alla luce delle tante varianti che stanno rendendo più difficile questa sfida".