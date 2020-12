Covid, Sileri: "Se dopo un anno pochi vaccinati pensare a obbligo"

In vista del piano vaccinale anti-Covid, il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, non esclude in ottica futura la possibilità di un obbligo. "Se passiamo un anno, un anno e mezzo e ci accorgiamo che una parte del Paese non ha fatto il vaccino - ha detto ospite di una trasmissione televisiva -, una qualche forma di obbligatorietà andrà pensata".