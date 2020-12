Covid, Pd: valutare nuove misure di contenimento per le festività

Ansa

Il Pd chiede nuove misure per il contenimento dei contagi di coronavirus in vista del Natale. "Le misure del governo stanno funzionando, ma bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati - spiegano i dem -. Per questo, alla luce di un sicuro aumento del rischio di assembramenti dovuto al periodo delle festività, occorre valutare l'adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi".