Covid, Orlando sulle riaperture: non sparare date a caso

Un conto è chiedere percorsi per le riaperture, un altro "sparare date a caso" e "annunciare aperture senza averle preparate". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che spiega: "Il nostro compito è prepararle e non annunciarle e arrivare in modo progressivo a un allentamento". Secondo Orlando bisogna fare "passi lunghi quanto la gamba", definiti dall'andamento dei vaccini e dalla curva epidemiologica.