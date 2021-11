Covid, Mattarella: "Non abbassare guardia contro recrudescenza"

Ansa

"La recrudescenza dei contagi ci ricorda di non abbassare la guardia e ci richiama alla massima responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi, per contrastare la circolazione del virus e non compromettere la libertà che abbiamo riconquistato nella vita economica e sociale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il recupero dell'economia è sostenuto dalla fiducia di famiglie e imprese, con la ripartenza degli investimenti".