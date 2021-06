Covid, martedì confronto sulle discoteche al ministero della Salute

Ansa

Martedì alle 19 è previsto al ministero della Salute un incontro sul tema della riapertura in sicurezza delle discoteche. E' quanto si apprende da fonti del ministero. In precedenza, il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri aveva chiarito che "il green pass deve dare accesso a una maggiore libertà: il prima possibile dovremo arrivare a un punto in cui potremo anche ballare se avremo il green pass".