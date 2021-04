Covid, Lega a Draghi: "Riaprire dove ci sono dati da zona gialla"

ansa

"Se i dati sono da zona gialla in alcune Regioni non capiamo perché non si possano allentare un po' le restrizioni. Quando queste durano a lungo la gente rischia di ignorarle". Lo ha detto il capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, al termine dell'incontro della delegazione del Carroccio col premier Draghi. "Per noi il miglior ristoro è cominciare con delle graduali riaperture, che non vuol dire liberi tutti", ha aggiunto.