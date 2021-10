Covid, impennata di casi in Bulgaria: scatta l'obbligo di pass vaccinale

Per fronteggiare il forte aumento di casi di Covid in Bulgaria, le autorità locali hanno disposto l'obbligo della certificazione verde per le attività negli ambienti al chiuso. Ad annunciare la misura, che sarà in vigore da giovedì, è stato il ministro ad interim della Salute Stoycho Katsarov. Il green pass sarà obbligatorio per entrare in ristoranti, sale per divertimenti, alberghi, cinema, teatri, concerti, gallerie, palestre e piscine.