Covid, governo valuta obbligo mascherine all'aperto durante le feste

Ansa

In vista del Consiglio dei ministri sulla proroga dello stato di emergenza, diversi esponenti del governo starebbero spingendo per estendere l'obbligo di mascherine all'aperto, nel periodo delle festività, a tutto il territorio nazionale. L'ipotesi sarebbe stata avanzata anche in considerazione del fatto che diversi sindaci hanno già introdotto l'obbligo nei loro Comuni.