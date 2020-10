Covid, Fontana: "Ok dal ministero a discutere degli orari della scuola"

Ansa

Il ministro Azzolina "ha dichiarato di essere contrario alla didattica a distanza, ma invece è disponibile a prevedere una differenziazione degli orari di ingresso e di inizio delle singole lezioni, per fare in modo che non ci siano dei picchi sui mezzi pubblici". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, aggiungendo in merito all'emergenza Covid: "Monitoriamo la situazione e nelle prossime ore diremo se saranno necessarie misure".