Covid, Fontana: non ci sono le condizioni per un lockdown lombardo

Ansa

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana esclude "che ci siano le condizioni" per un nuovo lockdown. Anzi, chiarisce, "tutti i nostri interventi vanno nella direzione di evitare ogni tipo di serrata". Le ultime restrizioni anti-Covid della Regione saranno "ribadite" in una nuova ordinanza attesa in giornata, tecnicamente necessaria per allinearsi alle misure del nuovo Dpcm.