Covid, Draghi: restrizioni viaggi? Non c'è molto da riflettere

Ansa

"Da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa, ad esempio in Danimarca, per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito, non credo ci sia molto da riflettere su questo". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Aula alla Camera, in replica a un'osservazione sull'ordinanza sui viaggi emanata dal governo che riguarda anche i Paesi dell'Ue.