Covid, Draghi: "Certificato vaccinale per attrarre turisti stranieri in Italia"

Da video

"La cosa importante è prepararsi alla stagione turistica, non darla per abbandonata. I siti turistici sono prenotati dagli italiani, ma gli stranieri non ci sono ancora, bisogna annunciare che siamo pronti ad accogliere tutti i turisti che hanno un certificato vaccinale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aggiungendo: "Dobbiamo fare in fretta, è nostro interesse avere il pass. Poi risolveremo come evitare discriminazioni".