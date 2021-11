Covid, Di Maio: multilateralismo chiave per grandi sfide globali

"Il multilateralismo è la chiave per le grandi sfide globali. Una rinnovata attenzione per le persone, pianeta e prosperità è necessaria per una ripresa resiliente". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, in apertura dell'"European Corporate Council on Africa and the Middle East" a Roma. "Il Vertice G20 di Roma, appena conclusosi, ha lanciato un forte segnale di coesione e determinazione della comunità internazionale", ha aggiunto.