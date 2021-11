Covid, Di Maio: "Green pass è l'unico modo per non chiudere ancora"

Ansa

"Il Green pass era l'unico strumento che avevamo per non fermare di nuovo l'economia". Lo ha detto Luigi Di Maio, sottolineando che "siamo all'86% di italiani che hanno avuto almeno una dose, gli altri Paesi europei stanno più indietro e per questo ora stanno introducendo misure drastiche". Il ministro degli Esteri si è però detto "preoccupato per la crescita dei contagi di Covid in vista del Natale".