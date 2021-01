Covid, Di Maio: con il sistema a fasce diamo più libertà ai cittadini

di maio

"Con il sistema a fasce consentiamo ai cittadini di avere un minimo di attività sociale fuori dalle case". Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, difende le disposizioni del governo, ricordando che "la Germania e la Gran Bretagna sono in lockdown". Sulla campagna vaccinale, che è stata oggetto di polemiche per presunti ritardi, Di Maio osserva: "Basiamoci sui dati, siamo i secondi in Europa dopo la Germania per numero di vaccinati".