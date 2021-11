Covid, Di Maio: "Cercheremo di estendere il Green pass"

Ansa

"Ci sono persone che hanno paura del vaccino e noi con quelle dialoghiamo. Man mano che andiamo avanti, cercheremo di estendere lo strumento del Green pass il più possibile per arrivare al 90% di vaccinati per raggiungere l'immunità". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Sulle proteste dei giorni scorsi a Novara, l'ex vicepremier ha parlato di "ignobili azioni di chi ha tirato in ballo Auschwitz, un paragone fuori dal mondo".