Caso Cospito, Pd: se Meloni non interviene approva Donzelli

Sul caso Cospito, il Pd chiede che il premier Giorgia Meloni prenda le distanze dopo le parole di Donzelli.

"Dispiace che il presidente Meloni faccia finta di niente perché i fatti sono gravi e se non sente il bisogno di intervenire siamo costretti a pensare che abbia tollerato o addirittura approvato quanto avvenuto", ha dichiarato Debora Serracchiani, capogruppo Dem alla Camera. Per il Pd "è stato minato il corretto rapporto tra maggioranza e opposizione". Giovanni Donzelli (FdI) ha suscitato una bagarre alla Camera per aver rivelato informazioni su Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis.