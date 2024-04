Corruzione elettorale, dopo Bari il Pd rischia il caos anche a Torino

"Se non mi trovi 50 voti ti tolgo il saluto", avrebbe detto al telefono Salvatore Gallo, figura politica locale di rilievo, per far eleggere i suoi candidati alle amministrative del 2021. Il M5s chiede chiarimenti al sindaco Lo Russo

Dopo il caso di Bari, con l'arresto del sindaco di Triggiano Antonio Donatelli per corruzione elettorale , il rischio di eventuali i nfiltrazioni mafiose si allarga al Piemonte e, nello specifico, a Torino . Sotto osservazione ci sono le elezioni amministrative del 2021, in occasione delle quali uno storico politico locale, Salvatore Gallo , avrebbe detto al telefono: "Se non mi trovi 50 voti ti tolgo il saluto".

Tgcom24

Voti in cambio di favori I voti di cui parlava Salvatore Gallo nel 2021 sarebbero stati per un candidato del Pd da piazzare in consiglio comunale. E proprio episodi di questo tipo, secondo il gip di Torino, spiegano bene quella che è stata definita come una vera e proprio "politica clientelare" di Gallo: voti in cambio di favori di vario tipo, come una prestazione medica, o assunzioni, promozioni e nomine varie. Un favore via l'altro in modo da avere poi "il diritto" di fare certe richieste a ridosso delle elezioni. L'inchiesta che si occupa di tutto ciò, soprannominata "Echidna", ha già portato a nove arresti.

"Favoriva amici e sostenitori privati in cambio di sostegno elettorale" Un sistema vero e proprio avrebbe permesso a Gallo di far eleggere tre consiglieri su 17 a Torino, anche se in totale gli eletti grazie al suo "aiuto" sarebbero stati otto, tra Comune e circoscrizione. Come racconta La Stampa, "favoriva amici e sostenitori privati nell'ottenere alcune concessioni e autorizzazioni della pubblica amministrazione in cambio di sostegno elettorale e voti".

Dal Psi di Craxi al Pd Per Gallo, esponente di spicco del Psi ai tempi di Craxi poi avvicinatosi al Pd, l'accusa è di corruzione elettorale. Avrebbe minacciato un candidato in circoscrizione a Torino di licenziamento se non avesse corso con i suoi. E secondo l'accusa puntava per se stesso a un assessorato, negatogli però dal sindaco Stefano Lo Russo (non coinvolto nella vicenda), che cercò di contrastare il voto di scambio.