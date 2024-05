Cantone: senza microspie trojan impossibile indagare su corruzione

Negare l'uso della microspia trojan nelle inchieste sulla corruzione "sarebbe una scelta legittima certamente, ma pericolosa.

Se questa novità intervenisse, aggiunta all'abrogazione dell'abuso d'ufficio e al ridimensionamento del traffico di influenze, le indagini sulla corruzione diventerebbero impossibili". Così il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone. Rispetto alla larga maggioranza in Parlamento, in merito al provvedimento, Cantone aggiunge a La Repubblica: "Ne prendo atto. E' la democrazia. Ma ciò non impedisce di criticare una scelta, se non la si ritiene condivisibile".