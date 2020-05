Coronavirus, zero contagi in Abruzzo nelle ultime 24 ore

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus nelle ultime 24 ore in Abruzzo non si segnalano nuovi contagi. Dai 1.603 test eseguiti infatti non sono emersi nuovi casi. Il totale resta fermo a 3.237: 246 in provincia de L'Aquila, 820 a Chieti, 1.517 a Pescara e 654 a Teramo. Gli attualmente positivi sono 770 (-54), i guariti o dimessi 2.063 (+52). Due i decessi, che portano il numero delle vittime a 404. In ospedale ancora 125 persone. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui