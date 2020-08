Coronavirus, Veneto ed Emilia-Romagna dimezzano capienza discoteche

Stretta sulle discoteche in Veneto ed Emilia-Romagna, dove i governatori Luca Zaia e Stefano Bonaccini hanno firmato una nuova ordinanza per dimezzare la capienza dei locali in funzione anti-contagio. Sarà inoltre obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche mentre si balla. Prevista inoltre la chiusura immediata dei locali nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto delle norme da parte degli organi di vigilanza.