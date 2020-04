Coronavirus, Tajani: "M5s in frantumi in Europa, Pd spaccato in due"

Il Movimento 5 Stelle "va in frantumi al Parlamento Europeo, si spacca in due e il Partito democratico vota ancora in un altro modo. La maggioranza è divisa in tre". E' quanto afferma il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, aggiungendo: "Per nascondere le loro difficoltà avevano attaccato Forza Italia. Le bugie hanno le gambe corte".