Coronavirus, Speranza: lavoriamo per evitare lockdown

"Noi lavoriamo perché si evitino lockdown, è chiaro che monitoriamo con grandissima attenzione giorno per giorno, Oggi i numeri dell'Italia sono di gran lunga migliori rispetto a quelli di altri Paesi europei, ma questo non deve assolutamente farci stare tranquilli". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiungendo: "Dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione e monitorare passo per passo e territorio per territorio".