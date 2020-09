Coronavirus, Speranza: "Discoteche e stadi restano chiusi"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma la chiusura di discoteche e stadi. "Il governo nazionale non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma noi siamo intervenuti per richiuderle - ha spiegato a margine di un incontro elettorale in Toscana -. Il nuovo Dpcm proroga tutte queste misure che erano già in vigore: sono e restano chiusi quindi sia le discoteche sia gli stadi".