Coronavirus, nuova ordinanza in Emilia-Romagna: negozi aperti la domenica

La Regione Emilia-Romagna inizia a ridurre le restrizioni e a riallinearle a quelle previste dal Dpcm per le aree in zona arancione, dopo due settimane nelle quali il presidente Stefano Bocaccini aveva adottato provvedimenti più severi nel tentativo di frenare il contagio. Tra le novità, i negozi potranno riaprire la domenica così come le strutture di medie dimensioni. Resteranno chiusi, invece, i centri commerciali e le grandi strutture di vendita.