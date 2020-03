Coronavirus, Di Maio: "Sono giornate dure, ma questo momento passerà"

"Sono giornate dure, è vero. Ma dobbiamo avere la forza di guardare oltre, di sperare, di credere con tutte le nostre forze che questo momento passerà. E noi ce la stiamo mettendo tutta". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Un pensiero - si legge - a chi sta in trincea in questo momento e trascorrerà la nottata in ospedale o in strada. Ogni italiano non smetterà mai di ringraziarvi".