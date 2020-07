Coronavirus, Crimi: proroga emergenza questione prettamente tecnica

"La proroga dell'emergenza è una questione prettamente tecnica". Così il capo politico del M5s, Vito Crimi, commenta la probabile estensione dello stato di emergenza per il coronavirus oltre il 31 luglio. "Si tratta della cornice normativa che può consentire all'esecutivo di intervenire in urgenza: di adottare, in tempi rapidi, le eventuali misure necessarie. Dunque ha la funzione di farci trovare pronti anche in vista dell'autunno", spiega.