Coronavirus, Conte: "Riapertura degli stadi è inopportuna"

"Nello stadio l'assembramento è inevitabile, sia dentro, sia in ingresso e in uscita: l'apertura la trovo inopportuna". Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte, dicendosi "fiducioso" per l'evolversi dell'emergenza coronavirus in autunno. "Penso a misure circostanziate", ha spiegato. Quanto alle polemiche sulle discoteche ha ricordato: "Il governo non le ha mai aperte, contrariamente a quanto s'è detto. E' stata una decisione delle Regioni".