Coronavirus, Conte rassicura: "L'Italia non cambia politica estera"

"L'Italia non cambia politica, gli alleati sapevano degli aiuti russi. Il soccorso estero è stato gestito in modo trasparente". Lo ha detto Giuseppe Conte, replicando al segretario alla Difesa americano, Mark Esper, che aveva messo in guardia l'Italia dai tentativi di Russia e Cina di portare aventi i propri interessi approfittando dell'emergenza coronavirus. "La nostra linea di politica estera è identica a quella di ieri", ha ribadito il premier.