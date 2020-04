Coronavirus, Conte: "No differenze Nord-Sud, tuteliamo interessi Ue"

"Non ci sono differenze tra Nord e Sud dell'Europa". Lo ha detto Giuseppe Conte nel corso del Consiglio europeo, dove si discute delle misure economiche per affrontare l'emergenza coronavirus. Il premier ha poi aggiunto che "dovremmo rivedere il concetto di altruismo, anche nel senso di un concetto meno romantico, quello della comunità di interessi: noi stiamo lavorando per preservare il mercato interno".