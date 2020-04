Coronavirus, Conte: "No decisioni estemporanee, considerato tutto"

Nel corso della sua informativa alla Camera, il premier Conte ha detto che "il governo ha sempre compreso la gravità del momento e per questo non ha mai inteso procedere per via estemporanea, improvvisata. C'è stato - ha spiegato - un bilanciamento di tutti gli interessi e i valori coinvolti". La seduta è stata inizialmente sospesa per le proteste dell'opposizione: "La vivacità del dibattito rileva la forza della nostra democrazia" ha commentato.