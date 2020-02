Coronavirus, Conte: "Italia Paese sicuro, più degli altri"

"L'Italia è un Paese sicuro, in cui si può viaggiare e fare turismo, ci sono solo aree limitate con restrizioni; forse è un Paese più sicuro di tanti altri". Lo afferma Giuseppe Conte in conferenza stampa alla Protezione civile. Dopo l'incontro con i governatori, il premier sottolinea che l'imperativo "è collaborare". Sulla polemica con le Regioni spiega: "Ho fatto una riflessione sul sistema sanitario regionale, il coordinamento va fatto con tutti". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui