Coronavirus, Conte in videoconferenza con Speranza, Boccia, Borrelli

Riunione in corso per fare il punto sull'emergenza coronavirus tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in videoconferenza da palazzo Chigi, e il ministro della Salute Roberto Speranza, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il commissario all'emergenza Domenico Arcuri e il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia. Lo rende noto la presidenza del Consiglio.