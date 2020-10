Coronavirus, Azzolina: "Ragazzi felici a scuola, ci devono rimanere"

Da video

Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina respinge le proposte di chi vorrebbe un ritorno alla didattica a distanza per arginare la diffusione del coronavirus. "I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono rimanere - spiega -. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, che altrimenti i giovani andrebbero a cercare altrove".