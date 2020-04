Coronavirus, Alessandro Di Battista: “Il dramma maggiore potrebbe essere un governo tecnico”

Se le critiche verso il premier non si fermano, c’è anche chi prende le sue difese. Come Alessandro Di Battista che a “Stasera Italia” assicura: “Conte si sta comportando come un uomo di Stato. Sta ricevendo degli attacchi sguaiati e ingiusti nel momento in cui anche io concordo sull’unità”. L’esponente M5s, però, pur appoggiando il ruolo istituzionale del premier ha anche alcuni dubbi sull’Europa: “Sono preoccupato perché gli strumenti messi in campo sono tutti a debito. Oggi l’Europa consente a tutti di indebitarsi ma non tutti i Paesi sono uguali. Quando rientreranno i parametri del Patto di stabilità, l’Italia sarà più esposta degli altri Paesi”. Sul futuro politico dell’Italia Alessandro Di Battista non ha dubbi: “La cosa peggiore che ci potrebbe capitare è un governo tecnico”.