Copasir: Volpi candidato del centrodestra per la presidenza

Il centro si ricompatta così sul nome di Volpi. Fratelli d'Italia rinuncia alla candidatura di Adolfo Urso (già vicepresidente e primo pretendente alla poltrona per il dopo Lorenzo Guerini) e in accordo con Forza Italia vira verso l'uomo scelto da Matteo Salvini per guidare il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.



All'accordo si è arrivati dopo un incontro in Transatlantico tra Maria Stella Gelmini (Fi), Francesco Lollobrigida (Fdi) e Riccardo Molinari (Lega). Anche perché il tema non è solo quello del presidente del Copasir me comprende anche la spartizione delle Regioni che andranno presto al voto. Non manca qualche tensione in particolare con Giorgia Meloni che punterebbe a un suo uomo per l'Emilia Romagna mentre la Lega da tempo ha messo in campo il nome di Lucia Borgonzoni. Ma alla fine nell'ufficio di Salvini in Senato la matassa si sbroglia, Volpi diventa il candidato unico del centrodestra per la presidenza del Copasir. Bocche cucite sulla contropartita, che Fdi ha portato sul piatto della Lega, "se ne discutera' in altra sede" fanno sapere dal Carroccio.