Copasir a FdI, Salvini: troveremo accordo ma non perché lo chiede Pd

Ansa

Su affidare la presidenza del Copasir a Fratelli d'Italia, al posto del leghista Raffaele Volpi, Matteo Salvini si dice disponibile. "Sul Copasir ci metteremo d'accordo, ma non perché ce lo chiede Letta", dice Salvini rispondendo al segretario Pd. "Letta ha delle strane priorità - ha aggiunto -. Passa dallo Ius Soli a una missione europea nel mar Mediterraneo per aumentare gli arrivi in Italia, esternazioni ondivaghe e confuse".