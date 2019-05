Conte: "Siri si deve dimettere, chiederò la revoca del suo incarico al prossimo Cdm"

"Non mi voglio ergere a giudice - "Non mi voglio ergere a giudice del caso di Siri", ha detto Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Dalla mia esperienza di avvocato posso dire che eventuali dichiarazioni spontanee che l'interessato potrà rendere ragionevolmente non potranno segnare una svolta rispetto a questa fase preliminare di indagini", ha sottolineato.



"Ora la Lega non sia corporativa" - Il presidente del Consiglio si è poi rivolto al partito di cui il sottosegretario fa parte: "Invito la Lega a considerare che questa decisione non è una condanna: non si lasci guidare da una reazione corporativa". Conte ha poi invito anche "il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica".



"La fiducia elemento chiave di questo governo" - "La fiducia - ha aggiunto Conte - è un elemento chiave di questo governo e per proseguire questa esperienza di governo. La fiducia dei cittadini, la fiducia del premier in ciascun componente di questo governo. Questo è un approccio che io trovo completamente differente rispetto alle semplificazioni di una visione manichea tra un approccio giustizialista e uno garantista. Io ritengo che la Politica con la P maiuscola debba rifuggire questi opposti e rivendicare la capacità di discernere caso per caso, deve farlo con coerenza e trasparenza perché solo così può preservare la sua nobile funzione".



"Norma suggerita era sanatoria per un imprenditore" - Entrano nel merito del caso del sottosegretario, Conte ha spiegato: "Siri si è prestato ad accogliere le istanze di un imprenditore. E' normale - e non me ne meraviglio - ricevere suggerimenti per nuove norme o modifiche normative, ma come governo abbiamo la responsabilità di discernere e valutare se le proposte hanno il carattere della generalità e astrattezza o avvantaggiano il tornaconto di un singolo imprenditore". Nel caso di Siri "la norma non avrebbe offerto una parità di chance per il futuro a tutti gli imprenditori ma vantaggi retroattivi, una sorta di sanatoria solo per alcuni. Per queste ragioni ho valutato la necessità e opportunità di dimissioni del sottosegretario Siri".