Conte: "Sento sempre Grillo, chi vuole lasciare il M5s lo faccia ora"

Il leader del M5s Giuseppe Conte si rivolge ai parlamentari del Movimento invitando "chi dovesse ancora avere qualche titubanza a lasciare adesso".

E a chi "non è convinto" dice che "questo è il momento giusto, c'è anche una finestra di uscita per una collocazione esterna. Noi dobbiamo proseguire tutti compattamente". Conte chiarisce che "con Grillo ci sentiamo ogni giorno. Per noi l'importante non sono i numeri dei parlamentari ma la forza del nostro progetto politico".