Governo, Conte sblocca la trattativa ma Zingaretti chiede garanzie | Restano i nodi vicepremier e Di Maio

Telefonate tra Conte e Zingaretti - Alla Camera, a cavallo dell'ora di pranzo, cominciano ad arrivare alla spicciolata gli esponenti 5 Stelle per una riunione informale con i capigruppo Stefano Patuanelli e D'Uva, che poi si recano a Palazzo Chigi per incontrare Di Maio. E' il momento più delicato della trattativa. E non a caso, in diretta Facebook, Matteo Salvini sibila: "M5s e Pd litigano sulle poltrone, come nella Prima Repubblica". E' a quel punto che lo stallo si sblocca. Con una e più telefonate tra Conte e Zingaretti, che chiede garanzie sulla "presenza" del premier nella trattativa. Una trattativa che, sebbene ancora in maniera ufficiosa, ormai sembra contemplare senza più troppe ombre la presenza di Conte a Palazzo Chigi.



M5s-Pd, due ore al tavolo delle trattative per il programma: "Punti per base comune" - Nella sala Siani di Montecitorio, martedì sera, tornano intanto a riunirsi le delegazioni Pd e M5s, guidate dai capogruppo, per iniziare a lavorare su un documento comune. "E' stata una riunione serena, abbiamo approfondito i punti per una base comune programmatica", sottolinea il Pd dopo due ore di "vertice". "C'è stato un buon clima, ma non abbiamo parlato di nomi", aggiunge Stefano Patuanelli. Ponendo l'accento su un punto: "Il nostro capo politico è Di Maio e si parla con lui". Parole che suonano come un avvertimento al Pd, ma forse anche ad una certa parte del Movimento: il leader pentastellato non è Conte ma Di Maio.



Nuovo tavolo capigruppo mercoledì mattina - Torneranno a incontrarsi mercoledì alle 8:30, al tavolo per definire il programma di governo, le delegazioni guidate dai capigruppo del M5s Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva e del Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci.