Conte: "Salario minino calendarizzato, vediamo chi ci sta"

Giuseppe Conte torna all'attacco con un nuovo cavallo di battaglia del M5s: il salario minimo.

"La nostra perseveranza ha pagato: finalmente è stata calendarizzata in Commissione Lavoro alla Camera la proposta del Movimento 5 Stelle sul salario minimo legale, a mia prima firma. Vedremo chi è contrario, chi è per il sì, chi per il ni". Sul tema, sostenuto anche dalla neo segretaria del Pd Elly Schlein, è intervenuto anche il premier Giorgia Meloni, secondo cui però non "non è la soluzione", piuttosto bisogna focalizzarsi sul taglio delle tasse sul lavoro.