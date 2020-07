Conte: risultato trattativa in Ue appartiene agli italiani, li ringrazio

"Il risultato non appartiene ai singoli, neppure a chi vi parla, al governo, o alle forze di maggioranza. Appartiene all'Italia intera". Lo ha detto Giuseppe Conte nelle comunicazioni al Senato. "Gli italiani, colpiti cronologicamente per primi in Europa dal virus, con il loro impegno e la loro resilienza durante il lockdown, hanno rafforzato l'autorevolezza dell'Italia in sede di trattativa sul Recovery Fund", ha aggiunto il premier.