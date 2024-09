Conte: "Rispetto Grillo ma la ricetta di 20 anni fa non funziona più | Noi mai con Renzi, ne parlerò con Schlein"

"Non è una questione Grillo-Conte, è una questione Grillo-comunità. Non accetterò mai di vivere in una comunità in cui c'è un soggetto sopraelevato rispetto alla comunità stessa. Se passa questo principio e non vedo come possa passare io non potrei esserci". Così il leader del M5s Giuseppe Conte ha parlato della rottura che si sta consumando negli ultimi giorni con il fondatore del Movimento.