Conte: "Quella del Pd è un'ammucchiata, mai alleati"

Il leader del M5s Giuseppe Conte afferma di non aver "voluto la crisi di governo" ma di aver posto dei temi per noi importantissimi".

In una intervista radiofonica l'ex premier ha sottolineato come "di fronte a quei temi non abbiamo avuto risposta. Draghi ha chiaramente manifestato di voler andare via e in Parlamento ha avuto toni sprezzanti". Duro poi con gli ex alleati del Pd: "Per queste elezioni assolutamente non se ne parla di avere rapporti col Pd - dice -. La loro è un'ammucchiata dove noi non ci potremmo mai ritrovare".