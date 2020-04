Conte: "Proposta Pd su Covid-tax? Mai sentita, certo non all'orizzonte"

Del contributo di solidarietà proposto dal Pd "è la prima volta che ne ho sentito. Non ne abbiamo parlato al tavolo dei capi delegazione, il governo non ha fatto propria nessuna proposta del genere e non la vedo all'orizzonte". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il Pd aveva lancia l'idea di una Covid-tax a carico dei redditi più elevati per il 2020 e 2021.