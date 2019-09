Conte oggi a Bruxelles: "La Manovra? Si fa in Italia" | Tensione in maggioranza per i sottosegretari

Incassata la fiducia anche al Senato, Conte è oggi a Bruxelles per una serie di incontri, da von der Leyen a Juncker, mentre a Roma l'attenzione è sulla nomina di 42 sottosegretari in un clima non proprio disteso. In serata vertice di maggioranza. Sulla Manovra il premier assicura che "si farà in Italia", sottolineando l'autonomia da Bruxelles.

Il premier ha sottolineato che i punti focali della Manovra finanziaria saranno il blocco dell'Iva, i tagli al cuneo fiscale, senza toccare reddito di cittadinanza e Quota 100, i punti fermi già ribaditi dalla ministra pentastellata Catalfo. Per raggiungere tali obiettivi potrebbero servire 10-12 miliardi oltre il tetto, ma il Mef smentisce: "Qualsiasi cifra in questa fase non può trovare alcun riscontro".



Fibrillazioni per la nomina dei sottosegretari - Giuseppe Conte conta di chiudere completare la squadra di Governo con viceministri e sottosegretari "il piu' presto possibile", ma in realtà la partita è tutt'altro che chiusa. Il braccio di ferro più intenso, viene spiegato, è in corso nel M5S. Molti sono i parlamentari che scalpitano e c'è anche qualcuno degli ex ministri che ambissce a fare il sottosegretario. Ai pentastellati dovrebbero andare 22 poltrone. Per arrivare a una quadra Di Maio ha chiesto ai capigruppo di tutte le commissioni di Camera e Senato di mettere sul tavolo una rosa di tre/cinque nomi.



Si conta di arrivare in tempi brevi a una lista di candidati. Dopo questo momento di condivisione, sarà il capo politico M5S ad avere l'ultima parola, privilegiando le competenze e riservandosi di scegliere lui nomi non presenti nella rosa fornitagli dai parlamentari.